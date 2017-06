sinossi Parigi puÒ attendere

Anne è a un bivio della vita: a lungo sposata con un produttore cinematografico di successo, dolce ma disattento, riscopre inaspettatamente se stessa in un viaggio in auto da Cannes a Parigi con un socio in affari di suo marito. Quello che dovrebbe essere un rapporto formale di sette ore si trasforma in una spensierata avventura di due giorni, piena di deviazioni che coinvolgono luoghi pittoreschi, buon cibo, del vino, l'umorismo, la saggezza e il romanticismo, risvegliando i sensi di Anne e donandole una nuova voglia di vivere. chiudi

leggi tutto