sinossi Overdrive

Andrew e Garrett Foster sono specializzati nel rubare auto eccezionali. Ingaggiati per rubare una magnifica Bugatti del 1937, realizzano un colpo audace senza precedenti, tanto magistrale quanto sfortunato: il colpo è ai danni di Morier, noto mafioso rivale di Max Klemp, boss in ascesa della mafia tedesca che ha scelto di stabilirsi in Costa Azzurra. Quando Morier mette in pericolo la loro vita e quella della fidanzata di Andrew, i due ladri non hanno altra scelta che accettare la proposta del criminale e provare a rubare la Ferrari 250GT del 1962 di Klemp. chiudi

leggi tutto