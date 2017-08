sinossi Open water 3 - cage dive

Tre amici californiani decidono di girare un provino per la presentazione di uno spettacolare estremo gioco di realtà. Decidono quindi di recarsi in Australia dove documenteranno essi stessi prendendo parte ad una delle attività più estreme: Shark Cage Diving. Mentre sono in acqua dentro una gabbia in mezzo ad un branco di squali bianchi, la loro imbarcazione viene sorpresa da un’enorme onda che spazza via ogni cosa. I tre rimangono quindi da soli in mezzo all’oceano in balia degli squali affamati. Riusciranno i ragazzi a salvarsi!? chiudi

