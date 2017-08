sinossi Monolith

La pellicola è tratta dalla graphic novel omonima scritta da Roberto Recchioni e Mauro Uzzeo, e disegnata da Lorenzo Ceccotti. Si tratta di un thriller fantascientifico ambientato nel deserto; Sandra viaggia con il figlio David a bordo di Monolith, futuristica automobile in grado di proteggere i passeggeri da qualsiasi minaccia esterna. Durante una sosta imprevista, nel mezzo della notte e in pieno deserto, il bimbo aziona involontariamente i comandi di Monolith chiudendola ermeticamente mentre la madre è fuori dall’auto. Inizia così una drammatica lotta della donna contro il tempo e contro la tecnologia per riuscire a salvare il proprio figlio. chiudi

leggi tutto