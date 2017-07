sinossi Mavis! - la leggenda del gospel

Il primo documentario sulla leggenda del gospel/soul e dei diritti civili Mavis Staples e sulla band di famiglia, The Staple Singers. Dalle canzoni simbolo di libertà degli anni ’60, all’amicizia con Martin Luther King, alle hit dei ’70 come I’ll Take You There, fino alle collaborazioni con Prince e con Jeff Tweedy, Mavis ha attraversato le pagine fondamentali della storia della musica contemporanea rimanendo sempre fedele ai propri principi di libertà e uguaglianza, amando la propria famiglia e ispirando milioni di fan in tutto il mondo. Mavis rivela le complessità e i successi di un’artista di fama planetaria, che ancora oggi, a oltre 75 anni, attraversa una fase creativa di grande vitalità, vincendo premi Grammy e conquistando nuove generazioni di fan. Il suo messaggio di amore ed empatia risuona potente oggi più che mai. chiudi

