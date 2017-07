sinossi Fausto & furio - nun potemo perde

Fausto e Furio sono due romani che hanno in comune una vita scapestrata e precaria. Il primo sperpera i suoi guadagni nelle scommesse, mentre il secondo vive di lavoretti di basso livello e mal retribuiti. La morte dei due rispettivi genitori li farà incontrare per aver ereditato un'officina meccanica. Dopo alcune titubanze, i due, aiutati da un esperto dei motori dal passato misterioso, riusciranno a far partire l'attività, ma dovranno vedersela con un boss malavitoso che richiederà ai due la somma di 200 mila euro, debito maturato dai padri. I due cercheranno di trovare rimedio al debito tra gag esilaranti incastonate in gare clandestine, traffici di droga, sequestri di camion e l'amore comune per un'affascinante barista.

