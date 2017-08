sinossi Diario di una schiappa: portatemi a casa!

Greg è in vacanza ed è felice. Tutto sembra filare liscio fino a quando alla mamma viene una delle sue idee. Perché non fare un belviaggio tutti insieme? Il film è tratto dal nono libro della serie. Greg è in vacanza ed è felice. Tutto sembra filare liscio fino a quando alla mamma viene una delle sue idee. Perché non fare un belviaggio tutti insieme? È così che Greg, Manny, Rodrick, mamma e papà partono all'avventura. Ma gli imprevisti sono in agguato: alberghi improbabili, guasti improvvisi, gabbiani prepotenti e maiali in fuga... chiudi

leggi tutto