sinossi Capitan mutanda

La quarta elementare puoL8; rivelarsi molto meno noiosa e piuL8; avventurosa del previsto se tra i vostri compagni figurano due tizi che rispondono ai nomi di George e Harold. Nati dalla fantasia birichina di Dav Pilkey, i due scolaretti si divertono a fare qualche scherzetto tra le aule di scuola, ma soprattutto a passare i pomeriggi a scrivere e disegnare le storie a fumetti del loro personaggio preferito, Capitan Mutanda (Captain Underpants), nella casa sull'albero. Le cose, per loro e per tutti, si complicano un bel po' quando, nel tentativo di fermare una sfuriata del direttore scolastico, Signor Grugno, i due bambini lo ipnotizzano per errore, trasformandolo nello stesso Capitan Mutanda. Proprio lui, l'irascibile, iroso Signor Grugno, che, in barba alla sua missione, detesta evidentemente ogni creatura di ancor tenera etaL8;, si ritrova inconsapevolmente nei panni di un eroe dei piuL8; piccoli, curiosamente abbigliato di un solo paio di mutandoni e di un mantello di poliestere rosso, tutte le volte che qualcuno fa schioccare le dita. E dopo aver ingerito il Super Succo, arrivano in sua dotazione persino i superpoteri. chiudi

leggi tutto