sinossi Black butterfly

Il film è basato sul film francese per la TV Papillon Noir, scritto da Hervé Korian. Justin Stanley e Marc Frydman ne hanno riscritto la sceneggiatura per l'adattamento cinematografico. In questo teso thriller psicologico, Paul (Banderas), uno scrittore in decadenza, incontra un vagabondo, Jack (Rhys-Meyers), e gli offre un posto dove stare. È a questo punto che Jack prende praticamente in ostaggio Paul, costringendolo a scrivere, portando il loro rapporto ad un livello tale da iniziare a scardinare porte segrete e inquietanti scheletri nell'armadio. chiudi

