sinossi Baby driver - il genio della fuga

Il film racconta la storia di un autista per il quale la musica ha un'importanza fondamentale. Soffre di una malattia che gli crea un fastidioso ronzio alle orecchie e per questo motivo è costretto ad ascoltare musica in continuazione, in modo da non soffermarsi sul suo problema. La sua vita si complicherà ulteriormente quando comincerà ad instaurare un rapporto con un boss criminale. chiudi

