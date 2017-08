sinossi Amityville: il risveglio

"Amityville: The Awakening" è il dodicesimo capitolo del celeberrimo franchise che ha esordito nel 1979 con il classico "Amityville Horror". "Amityville: The Awakening" vede protagonista Jennifer Jason Leigh nei panni di Joan, una madre single che trasloca con i suoi tre figli Bella, Marissa e James (Bella Thorne, Cameron Monaghan e Taylor Spreitler) nella contea di Suffolk, presso la famigerata casa di Long Island al 112 di Ocean Avenue, naturalmente inconsapevole del terrificante background della location in passato teatro del terrificante massacro di una famiglia. Uno dei tre figli della donna, James, dopo un terribile incidente stradale è ricoverato in coma in un ospedale della zona che dispone del miglior reparto neurologico dello stato. chiudi

