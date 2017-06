Il film racconta la vita del rapper Tupac, un artista di grande successo che viene considerato uno dei maestri del rap. Durante la sua breve vita (è morto a venticinque anni colpito da cinque proiettili sparati da un'auto in corsa) è stato molto coinvolto anche in attività politiche in tema di emarginazione sociale ed ha raccontato, attraverso le sue canzoni, la vita difficile nel ghetto. chiudi

titolo ALL EYEZ ON ME

tit. originale All Eyez On Me

genere Biografico

regia Benny Boom