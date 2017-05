47 Metri Clip - Ho Trovato la Torcia - iVid Portale dei trailer Clip - Ho Trovato la Torcia





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

25/05/2017 Genere: Thriller Regia:

Johannes Roberts Cast:

Mandy Moore, Claire Holt, Matthew Modine, Yani Gellman Trama del Film 47 METRI:

Durante un'immersione in Messico, due sorelle, Kate e Lisa, rimangono intrappolate sul fondo dell’oceano. Con una riserva d’ossigeno di 60 minuti e le acque infestate dagli squali, dovranno riuscire a mettersi in salvo.



-- Seleziona il video -- Teaser Italiano Trailer Italiano



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 22 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Clip - Ho Trovato la Torcia Film Matthew Modine 47-metri Claire Holt Johannes Roberts Mandy Moore Yani Gellman