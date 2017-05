Sicilian Ghost Story Clip - Non Avere Paura - iVid Portale dei trailer Clip - Non Avere Paura





Data di uscita del film:

18/05/2017 Genere: Drammatico Regia:

Fabio Grassadonia, Antonio Piazza Cast:

Julia Jedlikowska, Gaetano Fernandez, Corinne Musallari, Lorenzo Curcio, Andrea Falzone Trama del Film SICILIAN GHOST STORY:

Basato su una storia vera, Giuseppe, un ragazzino di tredici anni, scompare. Luna, una compagna di classe innamorata di lui, non si rassegna alla sua misteriosa sparizione. Si ribella al silenzio e alla complicità che la circondano e pur di ritrovarlo, discende nel mondo oscuro che lo ha inghiottito e che ha in un lago una misteriosa via d'accesso.



Clip - Non Avere Paura Film sicilian-ghost-story Fabio Grassadonia Corinne Musallari Lorenzo Curcio Andrea Falzone Antonio Piazza Julia Jedlikowska Gaetano Fernandez