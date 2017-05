Alamar Teaser Italiano - iVid Portale dei trailer Teaser Italiano





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

25/05/2017 Genere: Drammatico Regia:

Pedro González-Rubio Cast:

Jorge Machado,  Roberta Palombini,  Natan Machado Palombini,  Nestór Marín Trama del Film ALAMAR:

In un atollo dal mare incontaminato vive un vecchio pescatore. Si chiama Matraca ed esercita la pesca con metodi antichi nel Banco Chinchorro, un'estesa barriera corallina nei mari del Messico. Un giorno suo figlio Jorge lo raggiunge con Natan, il nipotino di 5 anni che vive in Italia con la mamma. Prima che il piccolo inizi ad andare a scuola, Jorge vuole fargli conoscere le sue origini e il luogo in cui vive. Giunti a Banco Chinchorro, Natan e Jorge accompagnano ogni giorno il nonno a pescare, scoprendo una profonda connessione con la natura, imparando a perlustrare l'affascinante mondo che si cela sotto la superficie marina. Quel che Natan imparerà in mare in questo viaggio ancestrale rimarrà con lui per sempre.



-- Scegli la provincia -- Genova

VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 286 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Teaser Italiano Film Pedro González-Rubio  Roberta Palombini Jorge Machado  Nestór Marín  Natan Machado Palombini alamar