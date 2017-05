Mamma, Ho Riperso L'aereo: Mi Sono Smarrito A New York Clip - Kevin non c' - iVid Portale dei trailer Clip - Kevin non c'è





Data di uscita del film:

15/05/2017 Genere: Commedia Regia:

Chris Columbus Cast:

Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern, Catherine O'Hara, John Heard, Joe Liss, Michael Maronna, Ralph Foody, Teri McEvoy, Jaye P. Morgan, Senta Moses, Rob Schneider, Terrie Snell Trama del Film MAMMA, HO RIPERSO L'AEREO: mi sono smarrito a New York:

La numerosa famiglia McCallister, di cui Kevin è l'ultimo rampollo, lascia in aereo Chicago per Miami dove passerà le vacanze natalizie. Questa volta il ragazzetto non viene "dimenticato" a casa, ma nel bailamme generale sbarca a New York e vi rimane solo. Mentre i genitori allarmatissimi contattano la polizia per le ricerche, Kevin, tuttavia, non si sgomenta e dà inizio alle sue avventurose vacanze da "senza famiglia occasionale". Per cominciare prenota una lussuosa camera all'Hotel Plaza (di cui ha visto la réclame) al nome di suo padre, vi si installa, si concede succulente colazioni, entra in lotta con Hector, il portiere (che ha fiutato qualcosa di poco chiaro) e passeggia per le strade di New York, fra alberi di Natale giganteschi e vetrine illuminate. Tra le altre è affascinato da quelle dell'enorme emporio di giocattoli Duncan, dove lascia una offerta per l'ospedale dei bambini poveri. Il guaio è che sono in circolazione due ladri evasi, Harry Lyme e Marvin Murchins, proprio quelli che assediarono Kevin in casa quando il ragazzo tutto solo e grazie a non pochi marchingegni, riuscì ad avere la meglio su di loro. Dopo aver conosciuto la anziana "donna dei piccioni" del Central Park (una barbona che da due anni non parla con nessuno, ma che con Kevin si sblocca e stabilisce una immediata amicizia), l'intraprendente ragazzo decide di sconfiggere una buona volta i suoi persecutori - i quali lo hanno identificato - attirandoli nella casa disabitata di uno zio paterno.



