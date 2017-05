Noi Eravamo Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





Data di uscita del film:

22/05/2017 Genere: Drammatico Regia:

 Leonardo Tiberi Cast:

Alessandro Tersigni, Â Yari Gagliucci, Â Davide Giordano, Â Beatrice Arnera, Â Emanuela Grimalda Trama del Film NOI ERAVAMO:

Veneto, ultimi mesi della Grande Guerra: in un ospedale allestito vicino a un campo d'aviazione si incrociano le storie di due ragazzi figli di emigrati, giunti come volontari dall'Argentina, una giovane crocerossina e un pilota d'eccezione, Fiorello La Guardia, futuro sindaco di New York.



Trailer Italiano Film  Yari Gagliucci  Beatrice Arnera  Emanuela Grimalda  Davide Giordano Alessandro Tersigni noi-eravamo  Leonardo Tiberi