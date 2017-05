I Love Dick - Stagione 1 Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





12/05/2017 Genere: Drammatico Regia:

Kevin Bacon, Kathryn Hahn, Griffin Dunne Trama del Film I LOVE DICK - Stagione 1:

La serie è ambientata in una comunità accademica dai toni hipster nella città di Marfa in Texas, dove i coniugi Chris e Sylvere in crisi, si innamorano entrambi del bizzarro e carismatico professore Dick, un intellettuale che sembra un cowboy e che gira a cavallo per il paese.



