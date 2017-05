Better Call Saul - Stagione 3 Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





Data di uscita del film:

11/04/2017 Genere: Drammatico Regia:

Cast:

Bob Odenkirk Trama del Film BETTER CALL SAUL - Stagione 3:

Nella 3° stagione di Better Call Saul assisteremo alla nascita di Saul Goodman, l’avvocato senza scrupoli che assiste Walter White in Breaking Bad. Vedremo Saul Goodman per la prima volta, ma non sarà come vi aspettate: non è la persona che avete visto in Breaking Bad. Ci sarà Saul, ma sarà leggermente diverso da quanto avete già visto.



