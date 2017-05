Taranta On The Road Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





18/05/2017 Genere: Commedia Regia:

Salvatore Allocca Cast:

Alessio Vassallo, Nabiha Akkari, Bianca Nappi, Helmi Dridi, Nando Irene Trama del Film TARANTA ON THE ROAD:

All'indomani della primavera Araba del 2011, Amira e Tarek, due migranti tunisini senza niente in comune, raggiungono la costa italiana. Per caso, si ritrovano entrambi a chiedere aiuto ad una band salentina, alla ricerca del successo tra sagre e matrimoni, che li scambia per una coppia in attesa di un figlio, decidendo così di aiutarli a raggiungere la Francia. Il viaggio, la paura, l'amore, l'incertezza del futuro e il desiderio di trovare la propria strada, uniranno tutti in un'esperienza unica che, forse, cambierà per sempre le loro vite.



