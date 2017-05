Cloud Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





Data di uscita del film:

25/05/2017 Genere: Commedia Regia:

Stephen Langford Cast:

Trish Cook, Kevin P. Farley, Dan Glenn, Nic Birdsall, Gabriela Castillo Trama del Film CLOUD:

Il giovane Ray viene lasciato a casa a occuparsi di Cloud, il cane di famiglia, per dimostrare ai genitori che sa essere responsabile. Cloud pero` scappa e va in casa del losco vicino, il signor Krepner, dove gli casca addosso una pozione rubata che lo fa diventare invisibile. A Krepner viene ordinato di catturare Cloud per riprendersi cio` che rimane della formula. Per Ray si crea cosi` una corsa contro il tempo, per ritrovare il suo cane prima del signor Krepner e prima che tornino a casa i suoi genitori.



