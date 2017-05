Bugs Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

29/05/2017 Genere: Documentario Regia:

Andreas Johnsen Cast:

Roberto Flore, Josh Evans, Ben Reade Trama del Film BUGS:

Anche se gli scienziati che si occupano di agroalimentare hanno individuato negli insetti commestibili il futuro del cibo sostenibile, la nozione di insetti da tavola non ha esattamente guadagnato molta popolarità presso il grande pubblico. Lo Chef Ben Reade e il ricercatore Josh Evans dal Nordic Food Lab in Danimarca stanno cercando di cambiare la situazione. Con un focus sulla diversità alimentare e la prelibatezza di alcune specie di larve, si sono attivati per una missione in virtù dei benefici di questo nuovo tipo di cucina.



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 265 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Italiano Film Ben Reade Roberto Flore Josh Evans Andreas Johnsen bugs