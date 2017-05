7 Minuti Dopo La Mezzanotte Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





Data di uscita del film:

18/05/2017 Genere: Thriller Regia:

Juan Antonio Bayona Cast:

Liam Neeson, Lewis MacDougall, Felicity Jones, Sigourney Weaver, Toby Kebbell, Geraldine Chaplin Trama del Film SETTE MINUTI DOPO LA MEZZANOTTE:

A Monster Calls è l'adattamento del romanzo "Sette minuti dopo la mezzanotte" di Patrick Ness. La sua trama segue il dodicenne Conor (Lewis MacDougall) che tenta di affrontare la malattia di sua madre (Felicity Jones) e la prepotenza dei suoi compagni di classe fuggendo in un mondo fantastico di mostri e fiabe che esplorano il coraggio, la perdita e la fede. Liam Neeson che interpreta la creatura che intravediamo nel trailer oltre a prestare la voce ha fornito anche una performance in motion capture per dar vita al "mostro" del titolo.



