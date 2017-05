Tutto Quello Che Vuoi Clip - Ma Questo è Pertini - iVid Portale dei trailer Clip - Ma Questo è Pertini





11/05/2017 Genere: Commedia Regia:

Francesco Bruni Cast:

Giuliano Montaldo, Andrea Carpenzano, Arturo Bruni, Emanuele Propizio, Riccardo Vitiello, Donatella Finocchiaro, Antonio Gerardi Trama del Film TUTTO QUELLO CHE VUOI:

Alessandro, ventidue anni, è trasteverino ignorante e turbolento; Giorgio, ottantacinque, è un poeta dimenticato. I due vivono a pochi passi l'uno dall'altro, ma non si sono mai incontrati, finché Alessandro accetta suo malgrado un lavoro come accompagnatore di quell'elegante signore in passeggiate pomeridiane. Col passare dei giorni dalla mente un po' smarrita dell'anziano poeta e dai suoi versi, affiora progressivamente un ricordo del suo passato più lontano: tracce per una vera e propria caccia al tesoro. Seguendole, Alessandro si avventurerà insieme a Giorgio in un viaggio alla scoperta di quella ricchezza nascosta e di quella celata nel suo stesso cuore.



