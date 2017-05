Sole Cuore Amore Speciale iVid - iVid Portale dei trailer Speciale iVid





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

04/05/2017 Genere: Drammatico Regia:

Daniele Vicari Cast:

Isabella Ragonese, Francesco Montanari, Eva Grieco, Francesco Acquaroli, Giulia Anchisi Trama del Film SOLE CUORE AMORE:

Ogni mattina Eli si sveglia prima che faccia giorno e affronta una traversata di due ore a bordo di pullman, metropolitane e autobus per raggiungere il posto di lavoro. Fa la barista in zona Tuscolana a Roma, ci sa fare con i clienti che apprezzano le sue crostatine fatte a mano, e ci mette del suo per rendere un incarico malpagato (in nero) qualcosa di vitale e gratificante. Del resto, con quattro figli da mantenere e un marito che ha voglia di lavorare ma nessuno che gli dia un incarico serio, c'è poco da fare la difficile: dunque Eli sopporta l'ignavo padrone del bar e la sua moglie maleducata e sogna un futuro più semplice e più stabile…



-- Scegli la provincia -- Alessandria Ancona Bari Barletta Andria Trani Bergamo Bologna Brescia Cagliari Caserta Catania Cosenza Cremona Cuneo Fermo Firenze Foggia Genova Imperia Latina Macerata Mantova Milano Modena Monza Brianza Napoli Padova Palermo Perugia Pesaro Urbino Piacenza Ravenna Reggio Emilia Roma Terni Torino Venezia Vicenza

-- Seleziona il video -- Trailer Italiano



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 52 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Speciale iVid Film Francesco Montanari Eva Grieco Daniele Vicari Isabella Ragonese Giulia Anchisi Francesco Acquaroli sole-cuore-amore