28/04/2017 Genere: Commedia Regia:

Brandon P. Bell, Logan Browning, Antoinette Robertson, DeRon Horton, John Patrick Amedori, Ashley Blaine Featherson, Giancarlo Esposito Trama del Film DEAR WHITE PEOPLE - Stagione 1:

Dear White People parla di un gruppo di ragazzi afroamericani in una prestigiosa università statunitense frequentata prevalentemente da bianchi. In particolar modo la serie si concentra sulla vita di Samantha, una ragazza di colore la quale è vittima di razzismo da parte delle persone bianche.



