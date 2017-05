Maurizio Cattelan - Be Right Back Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





Data di uscita del film:

30/05/2017 Genere: Documentario Regia:

Maura Axelrod

Trama del Film MAURIZIO CATTELAN - Be Right Back:

In un panorama artistico controverso e sfuggente, l'artista provocatorio Maurizio Cattelan ha fondato la sua carriera su opere ludiche e sovversive, che invitano alla riflessione sulla creazione artistica. L'ingresso ufficiale nel mondo dell'arte contemporanea, lo ha sancito (solo nel 2011) una retrospettiva al Guggenheim Museum. Da quel momento la critica sottile dell'artista si è trasformata in argomento di dibattito, che ha coinvolto ogni frangia dell'opinione pubblica.



