It Was Fifty Years Ago Today… Sgt. Peppers And Beyond Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

30/04/2017 Genere: Documentario Regia:

Alan G. Parker Cast:

Freda Kelly, Pete Best, Ray Connolly, Andy Peebles, Simon Napier-Bell Trama del Film THE BEATLES: Sgt. Pepper & Beyond:

Il documentario diretto da Alan G. Parker è il racconto degli anni successivi a "Eight Days A Week". Gli amanti dei Beatles e i curiosi che sono andati al cinema per scoprire la nascita di un mito e l'incredibile "stagione" live dei ragazzi di Liverpool, non potranno perdersi il proseguo di quell'avventura per approfondire quella che è forse ancora oggi la storia più rivoluzionaria del panorama culturale mondiale.



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 37.109 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Italiano Film Simon Napier-Bell Alan G. Parker the-beatles-sgt-pepper-beyond Ray Connolly Andy Peebles Freda Kelly Pete Best