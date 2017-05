Ritratto Di Famiglia Con Tempesta Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





Data di uscita del film:

25/05/2017 Genere: Drammatico Regia:

Hirokazu Kore-Eda Cast:

Hiroshi Abe, Kirin Kiki, Yôko Maki, Rirî Furankî, Sosuke Ikematsu Trama del Film RITRATTO DI FAMIGLIA CON TEMPESTA:

Fino a ieri Ryoto aveva tutto: una consorte, un figlio e un altro romanzo da scrivere dopo aver vinto un premio letterario prestigioso. Poi qualcosa è andato storto, Kyoko gli ha chiesto il divorzio, Shingo lo vede soltanto una volta al mese, il romanzo è rimasto un'intenzione. Per pagare l'assegno mensile alla ex moglie, lavora per un'agenzia investigativa, per dimenticare le indagini ordinarie gioca alle corse, alla lotteria, a qualsiasi cosa possa restituirgli quello che ha perduto. Ma la vita è più complicata di così, bugie, tradimenti, meschinità gli hanno alienato la fiducia degli affetti. Kyoto gira a vuoto…



