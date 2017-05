On The Milky Road - Sulla Via Lattea Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





Data di uscita del film:

11/05/2017 Genere: Drammatico Regia:

Emir Kusturica Cast:

Monica Bellucci, Emir Kusturica, Predrag Manojlovic, Sloboda Micalovic, Sergej Trifunovic Trama del Film ON THE MILKY ROAD - Sulla Via Lattea:

Primavera in tempo di guerra in quella che fu la Jugoslavia. Un lattaio attraversa quotidianamente i campi di battaglia cavalcando il suo asino e sfuggendo al tiro incrociato dei fronti opposti. Nel villaggio in cui vive c'è una ragazza che lo vorrebbe sposare e che, nel frattempo, sta organizzando il matrimonio per il fratello eroe di guerra. Per far ciò ha fatto arrivare una donna di madre italiana e padre serbo che attrae immediatamente l'attenzione del lattaio. Ha inizio così una storia di passione che deve confrontarsi con la follia del conflitto armato.



