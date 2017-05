E Se Mi Comprassi Una Sedia? Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





Data di uscita del film:

11/05/2017 Genere: Commedia Regia:

Pasquale Falcone Cast:

Pasquale Falcone, Gianni Ferreri, Tano Mongelli, Fabio Massa, Rosaria De Cicco Trama del Film E SE MI COMPRASSI UNA SEDIA?:

Gaetano e Gennaro sono i Tavani Brass : Gaetano, ex attore televisivo il cui ruolo più memorabile è stato quello di un ufficiale di Polizia, si è improvvisato produttore, mentre Gennaro è sceneggiatore e regista. Insieme decidono di sfidare il campione di incassi italiano: Quo Vado? di Checco Zalone. Tutto sta a trovare un comico napoletano come loro, che sono del Vomero anche se "la crisi"li ha costretti a riparare nel Cilento, da lanciare nel firmamento delle star. La loro scelta cade su Chicco, un giovane cantautore le cui composizioni invariabilmente tristi parlano di biscotti finiti e donne che ti danno le spalle, ma che si presta a sfidare il fenomeno Zalone, favorito anche dal nome.



