Data di uscita del film:

18/05/2017 Genere: Commedia Regia:

Inés París Cast:

Belén Rueda,  Eduard Fernández,  Diego Peretti,  María Pujalte,  Fele Martínez Trama del Film LA NOTTE CHE MIA MADRE AMMAZZÒ MIO PADRE:

Con i figli via di casa per una gita, Isabel si propone di organizzare la cena di lavoro che suo marito Angel e la sua ex moglie Susana hanno in agenda con un famoso attore argentino: lo vogliono convincere a essere il protagonista del loro prossimo film, un giallo scritto dallo stesso Angel. A quel punto mancherebbe solo la co-protagonista e Isabel, attrice in cerca di una parte, sente che quella è la sua occasione per convincere tutti quanti. Ma nel bel mezzo della serata fa capolino lo stralunato ex di Isabel che ha urgente bisogno di parlarle.



