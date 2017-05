Sasha E Il Polo Nord Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

04/05/2017 Genere: Animazione Regia:

Rémi Chayé Cast:

Christa Theret,  Féodor Atkine,  Rémi Caillebot,  Loïc Houdré,  Thomas Sagols Trama del Film SASHA E IL POLO NORD:

Sasha, una giovanissima aristocratica russa alla fine del XIX secolo, sogna il Grande Nord e si strugge per Oloukine suo nonno, un rinomato scienziato ed esploratore dell'Artico, che non ha mai fatto ritorno dall'ultima esplorazione alla conquista del Polo Nord. Lui ha trasmesso la sua vocazione a Sasha che certo non sta soddisfacendo le aspettative dei genitori che già hanno organizzato per lei le nozze. Sasha si ribella a questo destino e decide di raggiungere Oloukine verso il Grande Nord.



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 297 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Italiano Film  Thomas Sagols Rémi Chayé  Féodor Atkine sasha-e-il-polo-nord  Rémi Caillebot  Loïc Houdré Christa Theret