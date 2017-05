Una Gita A Roma Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





locandina del film non disponibile

Data di uscita del film:

04/05/2017 Genere: Avventura Regia:

Karin Proia Cast:

Claudia Cardinale, Philippe Leroy, Karin Proia, Chiara Conti, Raffaele Buranelli Trama del Film UNA GITA A ROMA:

Due bambini, Francesco, 9 anni, con una grande passione per l'arte piuttosto insolita per la sua età, e la sua sorellina Maria, di 5 anni, da una cittadina di provincia arrivano a Roma in gita con la mamma e si trovano coinvolti in una serie di avventure, a volte piacevoli e a volte meno, lungo un tragitto che fa loro scoprire una grande metropoli e un incredibile universo di personaggi, luoghi sconosciuti e situazioni inattese. La loro meta, a lungo sognata, è uno dei luoghi artistici più stupefacenti del mondo, la Cappella Sistina, ma sul loro percorso troveranno un bel po' di imprevisti.



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 272 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Italiano Film Karin Proia Chiara Conti Philippe Leroy Claudia Cardinale una-gita-a-roma Karin Proia Raffaele Buranelli