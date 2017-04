Tanna Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

27/04/2017 Genere: Drammatico Regia:

Martin Butler, Bentley Dean Cast:

Mungau Dain, Marie Wawa, Marceline Rofit, Charlie Kahla, Albi Nangia Trama del Film TANNA:

Siamo a Tanna, isolotto dell'arcipelago Vanuatu (sud del Pacifico), uno dei rarissimi posti al mondo ad ospitare ancora una società tribale. Qui, in un villaggio di nome Yakel, troviamo due giovani innamorati: Wawa, una ragazza dolce e sveglia, e Dain, nipote del capo tribù; la vita scorre tranquilla tra canti, bagni nelle cascate, corteggiamenti. Tanna è però abitata da varie tribù, per lo più in lotta tra loro, pronte a uccidere in caso di sconfinamento: per evitare queste lotte la tradizione Kastom, seguita scrupolosamente dagli indigeni, prevede l'organizzazione di matrimoni - su decisione degli anziani- tra appartenenti a gruppi rivali. L'uccisione del padre di Dain, sciamano di Yakel, inasprisce però il rapporto con il clan nemico: gli Imedin. Durante una riunione tra gruppi, per porre un freno alla violenza, Wawa viene così promessa in sposa al figlio di Mikum, il capo degli Imedin, come parte di una accordo di pace. La ragazza però non ne vuol sapere e ancor meno il suo innamorato Dain, che, visibilmente contrariato, viene cacciato sulle pendici del vulcano Yahul. Wawa lo raggiunge nella notte e i due iniziano una fuga, una sorta di ribellione alla secolare cultura Kastom: vagheranno nella foresta, braccati dagli abitanti del loro villaggio e dai temibili guerrieri Imedin, furiosi per l'affronto subito.



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 15 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Italiano Film Martin Butler Charlie Kahla tanna Albi Nangia Bentley Dean Mungau Dain Marie Wawa Marceline Rofit