Data di uscita del film:

20/04/2017 Genere: Drammatico Regia:

Ciro De Caro Cast:

Roberto Caccioppoli, Claudia Vismara,  Rossella d’Andrea,  Sara Tosti,  Gianni d'Andrea Trama del Film ACQUA DI MARZO:

Libero è un musicista che progetta chitarre e collabora da precario con un'agenzia di pubblicità . Convive con Francesca, aspirante attrice: il loro è un rapporto stanco, spesso conflittuale, segnato non tanto dal reciproco disinteresse quanto dalla frustrazione lavorativa che ha logorato entrambi. Quando la madre di Libero, che gli telefona più volte al giorno, lo convoca perché la nonna è in fin di vita, l'uomo è costretto a tornare a Battipaglia dove lo aspettano i genitori, polemici e rompiscatole, e una ex compagna di scuola, Neve, separata con figlia. Riuscirà Libero (che tanto libero non è) a confrontarsi con il passato e a intravvedere un futuro?



