Data di uscita del film:

12/05/2017 Genere: Commedia Regia:

Niki Caro Cast:

Amybeth McNulty, Geraldine James, R.H. Thomson Trama del Film ANNA - Stagione 1:

La serie è tratta dal celebre romanzo omonimo di Lucy Maud Montgomery. Anna è una storia di formazione, la cui protagonista è un’emarginata che, a dispetto di una sorte avversa e di mille difficoltà, lotta per farsi accettare, per il diritto ad avere un posto in questo mondo e per essere amata. Ambientata nell’isola di Prince Edward alla fine dell’800, la serie racconta le vicende di Anna Shirley, una giovane orfana che, dopo aver trascorso una terribile infanzia tra istituti e case di estranei, viene affidata per errore a due anziani fratelli. Col passare del tempo e grazie a uno spirito unico, a un grande acume e a una fervida immaginazione, la tredicenne trasformerà le vite di Marilla e Matthew Cuthbert e dell’intera cittadina in cui vivono. La storia di Anna affronta temi sempre attuali come identità, femminismo, pregiudizi e bullismo.



