Data di uscita del film:

04/05/2017 Genere: Drammatico Regia:

John Madden Cast:

Jessica Chastain, Gugu Mbatha Raw, Mark Strong, Alison Pill, Jake Lacy Trama del Film MISS SLOANE - Giochi di Potere:

Una veterana lobbista di nome Elizabeth Sloane, insieme a una piccola squadra di politici, cerca di far passare un importante legislazione all'interno della legge federale scontrandosi con i membri senza scrupolo e meglio finanziati della lobby delle armi da fuoco. La nuova proposta di legge, che richiede controlli più rigorosi sul possesso delle armi, sta guadagnando terreno al Congresso e Sloane comincia a credere che le cose possano andare finalmente a buon fine. Ma per farlo dovrà compromettere il rapporto con le persone a lei care.



