Una Settimana E Un Giorno Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

18/05/2017 Genere: Drammatico Regia:

Asaph Polonski Cast:

Sharon Alexander, Shai Avivi, Evgenia Dodina, Uri Gavriel, Carmit Mesilati Kaplan Trama del Film UNA SETTIMANA E UN GIORNO:

Al termine di un periodo di lutto per elaborare la scomparsa del figlio, la moglie spinge il povero Eyal a tornare alla loro routine. Contro ogni aspettativa l'arrivo di un giovane vicino di casa sarà la chiave per riscoprire una vita degna di essere vissuta.



-- Scegli la provincia -- Ancona Bologna Cremona Ferrara Firenze Forlì Genova Modena Padova Parma Ravenna Rimini Roma Torino Treviso Venezia

-- Seleziona il video -- Trailer Originale



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 284 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Italiano Film Uri Gavriel Evgenia Dodina una-settimana-e-un-giorno Carmit Mesilati Kaplan Sharon Alexander Asaph Polonski Shai Avivi