Data di uscita del film:

31/03/2017 Genere: Drammatico Regia:

Gabriel Garko, Bo Derek, Valerio Morigi, Daria Baykalova, Bruno Eyron, Sara D’Amario, Giulia Petrungaro, Alfredo Pea, Alberto Molinari, Giacomo Valenti, Ilaria Iannuzzi, Toni Garrani, Beatrice Galati Trama del Film L’ONORE E IL RISPETTO - Ultimo Capitolo:

Vendetta e sentimento saranno i due pilastri del capitolo conclusivo della fiction. Gabriel Garko, nei panni di Tonio, dopo due anni di prigionia riuscirà a fuggire. L’attore torturato per due anni da Ettore De Nicola, ha perso la memoria, dimenticando l’attentato che ha distrutto la sua famiglia, poco prima di iniziare una nuova vita. Nel corso delle otto puntate della quinta stagione de L’onore e il rispetto. Tonio ricostruirà il suo passato. Pezzo dopo pezzo Gabriel Garko ricorderà l’omicidio di Carmela e la fuga di Antonia e del fratellino.



