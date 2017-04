Modus - Stagione 1 Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





04/04/2017 Genere: Thriller Regia:

Cast:

Cast: Melinda Kinnaman, Henrik Norlén

Modus - La paura, la serie televisiva ispirata al bestseller «La paura» di Anne Holt, arriva anche in Italia. Ambientata a Stoccolma, segue le indagini della scrittrice, psicologa ed ex profiler Inger Johanne Vik, madre di una ragazzina autistica, e del detective Ingvar Nymann. I due sono impegnati nella ricerca di un pericoloso serial killer che sta seminando il panico nella capitale svedese. La vicenda comincia quando il serial killer viene colto sul fatto dalla ragazza autistica, dando inizio a un viaggio che va ben oltre la semplice ricerca di un criminale. Le scoperte della psicologa porteranno alla luce scioccanti verità , rivelando anche un diretto collegamento con una setta religiosa americana.



