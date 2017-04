El Chapo - Stagione 1 Teaser Originale - iVid Portale dei trailer Teaser Originale





23/04/2017 Genere: Drammatico Regia:

Jose Manuel Cravioto, Ernesto Contreras Cast:

Marco de la O, Humberto Busto, Juan Carlos Olivas, Alejandro Aguilar, Tete Espinoza, Rodrigo Abed, Luis Rábago, Cristina Michaus, Valentina Acosta, Juliette Pardau Trama del Film EL CHAPO - Stagione 1:

Basato sulla storia della vita di uno dei più noti criminali del mondo, la serie coprirà l'arco di tre decenni della carriera di El Chapo come trafficante di droga, dal 1985 quando era un membro di basso livello del Cartello di Guadalajara, fino alla sua caduta finale.



