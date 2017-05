The Space Between Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





04/05/2017 Genere: Drammatico Regia:

Ruth Borgobello Cast:

Flavio Parenti, Elettra Mallaby, Alberto Torquati, Antonietta Bello, Maeve Dermody, Fulvio Falzarano, Lino Guanciale, Marco Leonardi, Patricia Mason, Giancarlo Previati Trama del Film THE SPACE BETWEEN:

Marco è un ex chef talentuoso. Una sera, durante una cena, conosce Audrey, una ristoratrice australiana. Innamoratasi della cucina di Marco, Audrey gli offre un lavoro in Australia. Marco non ha lo spirito per accettare. Ma un tragico evento e l'incontro con Olivia, una ragazza australiana affascinante e piena di vita, gli aprono gli occhi sul futuro.



