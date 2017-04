Ciao Amore Vado A Combattere Trailer Sottotitolato - iVid Portale dei trailer Trailer Sottotitolato





20/04/2017 Genere: Documentario Regia:

Simone Manetti Cast:

Chantal Ughi, Andrew Robert Thomson, Anissa Meksen, Benoit Mateu Trama del Film CIAO AMORE VADO A COMBATTERE:

Una donna che non deve chiedere mai, ma deve combattere sempre. Chantal Ughi, ex modella, attrice e cantante, è ora campionessa di muay thai, la boxe thailandese, un'arte a cui è approdata dopo un terribile periodo di crisi e buio. Il film di Simone Manetti, montatore e fotoreporter, segue le fasi di preparazione ai match, sotto la guida dell'allenatore Thomason, alternandole alla vita privata di Chantal, dagli amori sfortunati ai conflitti con il padre. C'è rabbia, in questa donna e in questo film, ma ci sono anche e soprattutto la grinta, il metodo e la determinazione con cui la campionessa sa trasformare questa rabbia in energia positiva. Per lottare e per vincere, sul ring e fuori.



Trailer Sottotitolato Film Chantal Ughi Benoit Mateu Simone Manetti Anissa Meksen Andrew Robert Thomson ciao-amore-vado-a-combattere