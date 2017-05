Song To Song Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

10/05/2017 Genere: Drammatico Regia:

Terrence Malick Cast:

Haley Bennett, Ryan Gosling, Natalie Portman, Christian Bale, Michael Fassbender Trama del Film SONG TO SONG:

Sullo sfondo della scena musicale di Austin in Texas, due coppie – gli autori di canzoni Faye (Rooney Mara) e BV (Ryan Gosling) e il guru musicale Cook (Michael Fassbender) e una cameriera che lo segue (Natalie Portman) - cercano il successo in un vortice di Rock ’n’ Roll, seduzione e tradimento.



-- Seleziona il video -- Trailer Originale



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 1.460 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Italiano Film Michael Fassbender Christian Bale Ryan Gosling Natalie Portman Haley Bennett Terrence Malick song-to-song