locandina del film non disponibile

Data di uscita del film:

20/04/2017 Genere: Drammatico Regia:

Lucio Pellegrini, Alessandro Angelini Cast:

Piero Sermonti, Maya Sansa, Ana Caterina Morariu, Alessandro Tiberi, Camilla Filippi, Fabio Ghidoni, Ludovico Tersigni Trama del Film TUTTO PUƒ SUCCEDERE - Stagione 2:

I personaggi della grande famiglia Ferraro saranno chiamati ad affrontare sfide importanti sul fronte degli affetti, le certezze delle loro vite saranno messe in discussione da un vortice di accadimenti che sconvolgerĆ tutti gli equilibri. La ricerca e la valorizzazione di quel senso di familiaritĆ riscontrabile nel vincolo di parentela ma non solo, continua ad essere il leit-motiv di questo emozionante racconto, dove si fondono molti generi di racconto. Il tutto condito da una colonna sonora modernissima e da uno sguardo alle sonoritĆ ricercate della scena indie italiana, che incorniciano una narrazione profonda ed elegante.



