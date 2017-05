Richard - Missione Africa Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





Data di uscita del film:

11/05/2017 Genere: Animazione Regia:

Toby Genkel, Reza Memari Cast:

Trama del Film RICHARD - Missione Africa:

Il passero Richard viene adottato e cresciuto da una famiglia di cicogne ma incontra i primi problemi quando, con l'avvicinarsi dell'inverno, le cicogne devono migrare in Africa e anche lui vuole andare con loro. Così inizia a viaggiare attraverso l'Europa in compagnia di un eccentrico gufo e di un parrocchetto narcisista, con il desiderio di dimostrare alla "sua" famiglia di cicogne di essere anche lui una cicogna.



