Di Padre In Figlia Speciale iVid - iVid Portale dei trailer Speciale iVid





locandina del film non disponibile

Data di uscita del film:

18/04/2017 Genere: Drammatico Regia:

Riccardo Milani Cast:

Cristiana Capotondi, Maria Teresa Franza, Alessio Boni, Stefania Rocca, Matilde Gioli, Alessandro Roja, Domenico Diele, Denis Fasolo, Francesca Cavallin Trama del Film DI PADRE IN FIGLIA:

una famiglia di imprenditori del nord-est, nella quale una di tre sorelle viene scelta dal padre per risollevare l’azienda di famiglia da un possibile fallimento. Il capofamiglia Giovanni Franza è un produttore di grappa, ma non ricopre il ruolo di padre come dovrebbe con Maria Teresa ed Elena, le sue due figlie. Dopo sole femmine arrivano due gemelli, uno dei quali è il primo maschio, Antonio. Dieci anni più tardi vediamo Maria Teresa diplomata, in procinto di frequentare l’università. Nel frattempo per i Franza iniziano i problemi: Giovanni litiga con il suo socio, la moglie riceve una misteriosa lettera che porta ombre dal suo passato, mentre le sorelle litigano a causa di un ragazzo…



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 237 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Speciale iVid Film Cristiana Capotondi Riccardo Milani Alessandro Roja di-padre-in-figlia Stefania Rocca Denis Fasolo Alessio Boni Matilde Gioli Domenico Diele Maria Teresa Franza Francesca Cavallin