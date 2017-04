Rolling Stones Ole Ole Ole! - Viaggio In America Latina Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

10/04/2017 Genere: Documentario Regia:

Paul Dugdale Cast:

Trama del Film ROLLING STONES OLE OLE OLE! - Viaggio In America Latina:

Un documentario che segue il tour dei Rolling Stones nei primi mesi del 2016 attraverso dieci città latinoamericane concluso con un concerto all'aperto all'Avana, dove la band si è esibita per la prima volta. Un road movie che celebra il potere rivoluzionario del rock: in modo divertente e indagatore, il film racconta il tour, la cultura locale e il legame unico che esiste tra i popoli dell'America Latina e i Rolling Stones. Il film combina le vibranti riprese dal vivo con altre più intime che ci portano nel mondo dei Rolling Stones. Un ritratto di una band ancora sulla vetta del successo, che ha visto tutto ma che è ancora affamata e desiderosa di esplorare nuovi orizzonti.



Trailer Originale Film Paul Dugdale rolling-stones-ole-ole-ole-viaggio-in-america-latina