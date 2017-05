The Dinner Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





18/05/2017 Genere: Drammatico Regia:

Oren Moverman Cast:

Richard Gere, Laura Linney, Steve Coogan, Rebecca Hall, Chloë Sevigny, Charlie Plummer Trama del Film THE DINNER:

The Dinner è l'adattamento del romanzo di Herman Koch, uno sguardo su come genitori lontani tentano di proteggere i propri figli. Incontrandosi a cena con le rispettive mogli (Laura Lynney e Rebecca Hall), i fratelli Paul (Steve Coogan) e Stan (Richard Gere) si trovano a discutere di un grave crimine di cui sono colpevoli i loro figli adolescenti. La serata volge in dramma famigliare quando le due coppie devono decidere come gestire la delicata questione sortendo il male minore. In ballo, infatti, non solo c'è il futuro dei ragazzi ma anche quello di Stan, un famoso politico in carriera e già in campagna elettorale.



